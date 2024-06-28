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Андрей Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Андрей Иванов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
79-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.09.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата смерти
08.09.1864
Возраст (лет)
62
Возраст (месяцев)
31
Причина смерти
от преклонных лет
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Петров Лебедев; Совершал погребение: священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 511
Полная запись МК
Счёт умерших: 38 муж
Умерш. - Андрей Иванов, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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