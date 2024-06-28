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Николай Федоров

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Николай Федоров
Тип записи
о смерти
Номер записи
66-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
06.08.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Александр Петров Лебедев; Совершал погребение: священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 510
Полная запись МК
Счёт умерших: 32 муж
Умерш. - Георгий Николаева, крестьянский сын (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец умерш. - Николай Федоров, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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