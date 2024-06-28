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Парамон Федорович

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Парамон Федорович
Тип записи
о смерти
Номер записи
32-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Гавриил Андреев Олеринский; Совершал погребение: священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 506
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 муж
Умерш. - Феодосий Парамонович, крестьянский сын (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец умерш. - Парамон Федорович, крестьянин (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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