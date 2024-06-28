Василий Алексеев
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Василий Алексеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 08-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 12.01.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Каризино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата смерти
- 12.01.1864
- Возраст (лет)
- 2
- Причина смерти
- от поносу
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Александр Петров Лебедев; Совершал погребение: священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 503
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Василий Алексеев, крестьянский сын (д. Каризино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец умерш. - Алексей Васильев, крестьянин (д. Каризино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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