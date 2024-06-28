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Никита Романов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Никита Романов
Тип записи
о браке
Номер записи
21-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.07.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.
Дата брака
12.07.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 501
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Потапий Иванов, крестьянский сын (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Федорова, крестьянская дочь-девица (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иван Филиппов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Федор Никитин, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр? Кириллов, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Игнатий Кириллов, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Романов, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федор Емельянов???, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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