Василий Иродионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иродионов

Василий Иродионов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Василий Иродионов
Тип записи
о браке
Номер записи
19-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
12.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Яков Иродионов, крестьянский сын (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Георгиева, крестьянская дочь-девица (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иродион Феофилов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Иродионов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никанор Сафронов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Платон Иванов, крестьянин (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван …?, крестьянин (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close