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Яков Иродионов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Яков Иродионов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
19-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
12.06.1864
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Яков Иродионов, крестьянский сын (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Георгиева, крестьянская дочь-девица (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иродион Феофилов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Иродионов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никанор Сафронов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Платон Иванов, крестьянин (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван …?, крестьянин (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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