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Яков Афанасьев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Яков Афанасьев
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
10.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Платон Прокопьев, крестьянский сын (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Петрова, крестьянская дочь-девица (д. Ведрово, Болотновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Прокопий Петров, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Петр Павлов, крестьянин (д. Ведрово, Болотновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ефим Петров, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Яков Афанасьев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Артемьев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гордий Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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