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Мария Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Мария Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Ведрово, Болотновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
10.06.1864
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Платон Прокопьев, крестьянский сын (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Петрова, крестьянская дочь-девица (д. Ведрово, Болотновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Прокопий Петров, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Петр Павлов, крестьянин (д. Ведрово, Болотновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ефим Петров, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Яков Афанасьев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Артемьев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гордий Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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