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Тимофей Филиппов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Тимофей Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.
Дата брака
08.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Архипп Петров, умершего крестьянина сын (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Егорова, крестьянская дочь-девица (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Павлов, умерший крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Егор Никифоров, крестьянин (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иосиф Львов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стефан Павлов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Алексеев, крестьянин (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тимофей Филиппов, крестьянин (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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