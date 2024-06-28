Дарья Егорова
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Дарья Егорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 17-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 08.06.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянская дочь-девица
- Нас. пункт приписки
- с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.
- Дата брака
- 08.06.1864
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Архипп Петров, умершего крестьянина сын (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Егорова, крестьянская дочь-девица (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр Павлов, умерший крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Егор Никифоров, крестьянин (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иосиф Львов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стефан Павлов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Алексеев, крестьянин (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тимофей Филиппов, крестьянин (с. Мелешино, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Евграф Стефанов Верховский
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.