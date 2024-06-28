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Гавриил Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Гавриил Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
16-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
03.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Иван Михайлов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агафья Кодратова, крестьянская вдова (д. Олтухово, Макатовская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Авраам Михайлов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Тихон Максимов, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Гавриил Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Гавриил Иванов, крестьянин
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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