Гавриил Иванов
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Гавриил Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 16-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 03.06.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата брака
- 03.06.1864
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Иван Михайлов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агафья Кодратова, крестьянская вдова (д. Олтухово, Макатовская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Авраам Михайлов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Тихон Максимов, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Гавриил Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Гавриил Иванов, крестьянин
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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