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Агафья Кодратова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Агафья Кодратова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
16-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Олтухово, Макатовская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
03.06.1864
Возраст (лет)
35
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Иван Михайлов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агафья Кодратова, крестьянская вдова (д. Олтухово, Макатовская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Авраам Михайлов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Тихон Максимов, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Гавриил Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Гавриил Иванов, крестьянин
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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