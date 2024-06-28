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Иван Стефанов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Стефанов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
15-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
31.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
31.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 500
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Георгий Иванов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агриппина Васильева, крестьянская дочь-девица (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иван Стефанов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Василий Романов, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №1 - Прокопий Иванов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Евдоким Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Стефанов, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сильвест Агафонов, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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