Петр Румянцев
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Петр Румянцев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 14-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 31.05.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- Костромской мещанин
- Дата брака
- 31.05.1864
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Румянцев Платон Николаев, дьячек (с. Сосоновец, Сосновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнитская Александра Анатольевна, пономаря дочь-девица (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Смирнитский Анатолий Иванов, пономарь (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Муравьев, учитель (с. Мордвиново, Мордвиновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Румянцев, Костромской мещанин
Свидетель жениха №3 - Николай Дроздов, диакон (с. Никульское, Нерехтский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Иванов Казанский, дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Серафимов, дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
- Комментарий наборщика
- воспреемник дьячек Алексей Серафимов отец Александра Алексеевича Серафимова будующий епископ Астраханский и Енотаевский
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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