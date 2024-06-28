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Николай Муравьев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Николай Муравьев
Тип записи
о браке
Номер записи
14-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
учитель
Нас. пункт приписки
с. Мордвиново, Мордвиновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
31.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Румянцев Платон Николаев, дьячек (с. Сосоновец, Сосновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнитская Александра Анатольевна, пономаря дочь-девица (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Смирнитский Анатолий Иванов, пономарь (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Муравьев, учитель (с. Мордвиново, Мордвиновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Румянцев, Костромской мещанин
Свидетель жениха №3 - Николай Дроздов, диакон (с. Никульское, Нерехтский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Иванов Казанский, дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Серафимов, дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Комментарий наборщика
воспреемник дьячек Алексей Серафимов отец Александра Алексеевича Серафимова будующий епископ Астраханский и Енотаевский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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