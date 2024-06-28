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Смирнитский Анатолий Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Смирнитский Анатолий Иванов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
14-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
31.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
пономарь
Нас. пункт приписки
с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
31.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Румянцев Платон Николаев, дьячек (с. Сосоновец, Сосновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Смирнитская Александра Анатольевна, пономаря дочь-девица (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Смирнитский Анатолий Иванов, пономарь (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Муравьев, учитель (с. Мордвиново, Мордвиновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Румянцев, Костромской мещанин
Свидетель жениха №3 - Николай Дроздов, диакон (с. Никульское, Нерехтский у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Иванов Казанский, дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Серафимов, дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Комментарий наборщика
воспреемник дьячек Алексей Серафимов отец Александра Алексеевича Серафимова будующий епископ Астраханский и Енотаевский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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