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Григорий Хрисанфов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Григорий Хрисанфов
Тип записи
о браке
Номер записи
13-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
31.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Никанор Иванов, отставного солдата сын (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Азатова, отствного солдата дочь (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Овчинников Иван Яковлев, отставной солдат (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Ямсков Азат Васильев, отставной солдат (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Григорий Хрисанфов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Максимов, крестьянин (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мария Васильева, крестьянка (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Симеон Лазарев, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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