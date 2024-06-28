Ямсков Азат Васильев
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Ямсков Азат Васильев
- Пол
- М
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 13-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 31.05.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- отставной солдат
- Нас. пункт приписки
- д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата брака
- 31.05.1864
- Священнослужители
- священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Никанор Иванов, отставного солдата сын (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Азатова, отствного солдата дочь (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Овчинников Иван Яковлев, отставной солдат (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Ямсков Азат Васильев, отставной солдат (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Григорий Хрисанфов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Максимов, крестьянин (д. Паново, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мария Васильева, крестьянка (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Симеон Лазарев, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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