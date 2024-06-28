Евгений Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгений Филиппов

Евгений Филиппов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Евгений Филиппов
Тип записи
о браке
Номер записи
12-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
31.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Павел Саввин, крестьянский сын (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрена Иванова, крестьянская дочь-девица (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Савва Иванов, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Иван Георгиев, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Стефан Филиппов, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Евгений Филиппов, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Филиппов, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close