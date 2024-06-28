Василий Иванов
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Василий Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 10-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 25.05.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата брака
- 25.05.1864
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Павел Саввин, крестьянский сын (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрена Родионова, умершего крестьянина дочь-девица (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Савва Федосиев, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Родион Федоров, умерший крестьянин (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Никита Абрамов, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Иванов, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Макар Устинов, крестьянин (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванов, крестьянин (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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