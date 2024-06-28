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Савва Федосиев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Савва Федосиев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
10-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
25.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
25.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 499
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Павел Саввин, крестьянский сын (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрена Родионова, умершего крестьянина дочь-девица (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Савва Федосиев, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Родион Федоров, умерший крестьянин (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Никита Абрамов, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Иванов, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Макар Устинов, крестьянин (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванов, крестьянин (д. Паршино, Худынская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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