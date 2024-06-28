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Сидора Африканова?

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Сидора Африканова?
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
25.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Прудово, Палехская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.
Дата брака
25.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Андрей Порфирьев, крестьянский сын (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анисья Сидорова, крестьянская дочь-девица (д. Прудово, Палехская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Порфирий Сидоров, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Сидора Африканова?, крестьянка (д. Прудово, Палехская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №1 - Афанасий Михайлов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Порфирьев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никифор Иванов, крестьянин (д. Прудово, Палехская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Савельев, крестьянин (д. Прудово, Палехская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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