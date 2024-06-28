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Николай Софронов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Николай Софронов
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
25.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Яков Евгениев, крестьянский сын (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Симеонова, умершего крестьянина дочь-девица (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Евгений иванов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Симеон Федоров, умерший крестьянин (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Софрон ….яанов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Софронов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ермил Симеонов, крестьянин (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодосий Симеонов, крестьянин (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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