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Ирина Симеонова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Ирина Симеонова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
умершего крестьянина дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
25.05.1864
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Яков Евгениев, крестьянский сын (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Симеонова, умершего крестьянина дочь-девица (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Евгений иванов, крестьянин (д. Даниловская, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Симеон Федоров, умерший крестьянин (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Софрон ….яанов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Софронов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ермил Симеонов, крестьянин (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодосий Симеонов, крестьянин (д. Чесноково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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