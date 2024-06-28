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Илья

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Илья
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
15.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Николай Стефанов, дворовый человек (с. Трутнево, Якиманская вол., Шуйский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Михайлова, умершего крестьянина дочь-девица (д. Лубеньки Малые , Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Михаил Федоров, умерший крестьянин (д. Лубеньки Малые , Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Илья, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мина Максимов, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Минин, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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