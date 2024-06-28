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Афанасий Ефимов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Афанасий Ефимов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
06-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
10.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Борщево, Родниковская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
10.05.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Даниил Зотиков, умершего крестьянина сын (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Харистина Афанасьева, крестьянская дочь-девица (д. Борщево, Родниковская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Зотик Николаевич, умерший крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Афанасий Ефимов, крестьянин (д. Борщево, Родниковская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван К…, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий К…, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Стефанов, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филипп Стефанов, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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