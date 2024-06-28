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Иван Терентьев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Терентьев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
04-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
01.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
01.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Григорий Артемиев?, крестьянский сын (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрена Иванова, крестьянская дочь-девица (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Артемий? Никитина, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Иван Терентьев, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ефим Никитин, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Филиппов, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - … Терентьев, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Евдокимов, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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