Фаддей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаддей Алексеев

Фаддей Алексеев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Фаддей Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
03-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
03.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Никита Федоров, умершего крестьянина сын (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагия Александрова, умершего крестьянина дочь-девица (с. Палех, Вязниковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Селиверстов, умерший крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Александр Иванов, умерший крестьянин (с. Палех, Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №1 - Григорий Федоров, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фаддей Алексеев, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гавриил Григорьев, крестьянин (д. Пестово, Вареевская волость вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков ???, крестьянин (д. Пестово, Вареевская волость вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close