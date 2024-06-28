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Василий Никифоров

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Василий Никифоров
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
01-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
умершего крестьянина сын
Нас. пункт приписки
д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата брака
03.02.1864
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 497
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Василий Никифоров, умершего крестьянина сын (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - София Дормидонтова, крестьянская дочь-девица (д. Огурцово (Межаки), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Никифор Симеонов, умерший крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Отец невесты - Дормидонт Власиев, крестьянин (д. Огурцово (Межаки), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Андрей Иванов, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №2 - Максим Стефанов, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №1 - Захар Максимов, крестьянин (д. Огурцово (Межаки), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гавриил Дормидонтов, крестьянин (д. Огурцово (Межаки), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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