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Евгения Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Евгения Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
134-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.12.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
30.12.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 495
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 жен
Урожд. - Анисья Иванова
Отец - Иван Симеонов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Евгения Васильева (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Федорова, крестьянка (д. Фомино, Палехская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Маркелл Иванов, отставной солдат (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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