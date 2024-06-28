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Кодрат Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Кодрат Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
132-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.12.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
27.12.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 494
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 жен
Урожд. - Анисья Кодратова
Отец - Кодрат Иванов, крестьянин (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Евлампиева (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Андреева, крестьянская дочь (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Георгий Тимофеев, крестьянский сын (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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