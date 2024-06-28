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Мария Никитина

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Мария Никитина
Тип записи
о рождении
Номер записи
130-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.12.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
26.12.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 494
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Екатерина Васильева
Отец - Василий Минин, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Мария Никитина (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Акилина Мефодиева, крестьянка (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Вавила Егоров, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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