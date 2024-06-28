Иван Иванов
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Иван Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 128-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.12.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 15.12.1864
- Священнослужители
- священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 494
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Василий Федоров
Отец - Федор Селиверстов, крестьянин (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Александра Николаева (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Екатерина Фотиева, крестьянская вдова (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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