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Иван Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
128-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.12.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
15.12.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 494
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Василий Федоров
Отец - Федор Селиверстов, крестьянин (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Александра Николаева (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Екатерина Фотиева, крестьянская вдова (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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