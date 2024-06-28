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Василий Федоров

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Василий Федоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
128-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.12.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
15.12.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 494
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Василий Федоров
Отец - Федор Селиверстов, крестьянин (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Александра Николаева (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Екатерина Фотиева, крестьянская вдова (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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