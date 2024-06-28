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Дарья Андреева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Дарья Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
125-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.12.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
12.12.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.606, оп.1, д.3, лист: 494
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Лукия
Мать - Синкликтия Симонова, крестьянская девица (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Григорий Федоров, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Дарья Андреева, крестьянская девица (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Комментарий наборщика
Незаконнорождённый
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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