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Александр Стефанов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Александр Стефанов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
119-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
22.11.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.602, оп.1, д.3, лист: 493
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Александр Стефанов
Отец - Стефан Дмитриев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Матрена Васильева (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ирина Васильева, крестьянка (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Козьма Дмитриев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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