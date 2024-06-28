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Екатерина Филиппова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Екатерина Филиппова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
116-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
20.11.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 492
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Екатерина Филиппова
Отец - Филипп Иванов, крестьянин (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Параскева Мартинианова (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Лаврентий Тарасов, крестьянин (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Матрена Павлова, крестьянка (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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