Михаил Миронов
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Михаил Миронов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 112-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 08.11.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 10.11.1894
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 492
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Стефанида Михайлова
Отец - Михаил Миронов, крестьянин (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Екатерина Михаилова (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Варвара Ермилова, крестьянская девица (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Харитонов, крестьянин (д. Каризино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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