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Анна Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анна Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
111-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
08.11.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 492
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Павел Иванов
Отец - Иван Гаврилов, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Петрова (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Максим Федоров, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Феодора Петрова, крестьянка (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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