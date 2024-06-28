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Ксения Афанасьева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Ксения Афанасьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
110-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.11.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
06.11.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 492
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Екатерина Алексеева
Отец - Алексей Алексеев, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Мариамна Арсеньева (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ксения Афанасьева, крестьянка (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Федор Алексеев, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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