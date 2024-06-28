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Михаил Георгиев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Михаил Георгиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
105-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
30.10.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 491
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Матрена Алексеева
Отец - Алексей Миронов, крестьянин (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Гаврилова (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Михаил Георгиев, крестьянский сын (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Стефанида Ермилова, крестьянская дочь (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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