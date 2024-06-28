Ефросинья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья Максимова

Ефросинья Максимова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Ефросинья Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
104-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
28.10.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 491
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Георгий Иванов
Отец - Иван Емельянов, крестьянин (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Параскева (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ефросинья Максимова, крестьянская девица (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Родион Борисов, крестьянин (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close