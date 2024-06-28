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Параскева Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Параскева Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
100-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
27.09.1864
Священнослужители
священник Вячеслав Успенский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 490
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Фекла Ефимова
Отец - Ефим Андреев, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Матрена Терентьева (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Параскева Иванова, крестьянка (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Стефан Тимофеев, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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