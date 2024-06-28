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Казанский Павел Петров

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Казанский Павел Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
97-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.08.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
16.08.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 490
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Казанский Павел Петров
Отец - Казанский Петр Иванов, Означенной церкви дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Казанская Евдокия Алексеева (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Александр Алексеевич Серафимов, Профессор Костромской семинарии
Воспр. - Елизавета Муравьева, жена священника (с. Мячева-Пустынь, Мордвиновская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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