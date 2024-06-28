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Евдокия Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
95-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.08.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.08.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 490
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Евдокия Алексеева
Отец - Алексей Васильев, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Дарья Егорова (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянка (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Стефанов, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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