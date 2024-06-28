Мария Антонова
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Мария Антонова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 90-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 16.07.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Нас. пункт приписки
- с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 18.07.1864
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 489
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Стефан Иванов
Отец - Иван Иванов, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Мария Антонова (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ольга Капитонова, крестьянская девица (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Федор Иванов, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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