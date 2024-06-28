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Козьма Андреев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Козьма Андреев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
84-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.07.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.07.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 488
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Козьма Андреев
Отец - Андрей Аристархов, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Мариамна Симеонова (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Алексеев, крестьянский сын (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Татьяна Петрова, крестьянская дочь (д. Макариха, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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