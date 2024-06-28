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Алексей Стефанов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Алексей Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
83-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.07.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.07.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 488
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Агриппина Павлова
Отец - Павел Герасимов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Агафья Ермолаева (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Алексей Стефанов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ирина Герасимова, крестьянская девица (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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