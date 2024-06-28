Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Михайлов

Иван Михайлов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
82-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
24.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 488
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Иван Михайлов
Отец - Михаил ?, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Федорова (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Александра Петрова, дочь-дьякона (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Петр Иванов Казанский, Означенной церкви дьячек (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close